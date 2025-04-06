Глава государства поздравил боксёра Жанибека Алимханулы с успешной защитой поясов чемпиона по версиям WBO и IBF в среднем весе, передаёт BaigeNews.kz.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все соотечественники испытывают чувство гордости за спортсмена, который на родной земле достойно защитил честь страны, продемонстрировав стойкость и высокий уровень мастерства. Президент пожелал Жанибеку новых ярких побед", — говорится в сообщении советника - пресс-секретаря Главы государства Руслана Желдибая.

Напомним, Жанибек встретился с непобеждённым французским боксером Анауэлем Нгамиссенге. На кону стояли чемпионские титулы в среднем весе по версиям WBO и IBF, которыми владеет Алимханулы. Для Жанибека эта победа стала 17-й в профессиональной карьере.