Токаев поздравил Адылбека Касымалиева с назначением главой Кабмина Кыргызстана
В ходе встречи были обсуждены вопросы всестороннего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном.
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Поздравив Адылбека Касымалиева с назначением главой Кабмина Кыргызстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его первый официальный визит в Астану особенно важен для дальнейшего укрепления уз дружбы и союзничества между двумя братскими народами, передаёт BaigeNews.kz.
"Особо хочу отметить динамичный характер развития казахско-кыргызского сотрудничества. Официальный визит уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова в Казахстан в прошлом году придал новый импульс нашим двусторонним отношениям. Пользуясь случаем, хочу передать теплые пожелания уважаемому Садыру Нургожоевичу", – заявил Глава государства.
По словам Президента, одной из главных задач правительств является контроль за полноценной реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. В частности, необходимо изыскать новые возможности по расширению объемов товарооборота, способствовать скорейшему запуску Индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе, а также создать благоприятные условия для транзитно-транспортного сообщения.
В свою очередь Адылбек Касымалиев выразил благодарность за оказанное кыргызской делегации гостеприимство на казахской земле и передал наилучшие пожелания от Главы Кыргызстана Садыра Жапарова.
"Наш Президент неизменно придает большое значение углублению дружеских, добрососедских отношений с братским Казахстаном. Благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встреч на высшем уровне, укрепляется сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах", – сказал руководитель Правительства Кыргызстана.
Он заверил, что все задачи, поставленные главами государств, детально прорабатываются с казахстанскими коллегами.
Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействию в водно-энергетической отрасли.
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