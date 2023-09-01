Токаев поставил задачу обеспечить экономическую самодостаточность страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана представил основные контуры структурных экономических реформ, передает BaigeNews.kz.

"Теперь представлю основные контуры предстоящих структурных экономических реформ. На текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности", - сказал Токаев.

Основной упор, как отметил Глава государства нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора.