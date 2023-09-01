Токаев поставил задачу обеспечить экономическую самодостаточность страны
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана представил основные контуры структурных экономических реформ, передает BaigeNews.kz.
"Теперь представлю основные контуры предстоящих структурных экономических реформ. На текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности", - сказал Токаев.
Основной упор, как отметил Глава государства нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора.
"Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела", - отметил президент.
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