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Токаев поставил задачи перед первым заместителем главы Администрации Президента

Об этом сообщили в Акорде.

Сегодня, 12:05
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Посольство Казахстана в Испании Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Фото: Посольство Казахстана в Испании

Глава государства принял первого заместителя Руководителя Администрации Президента, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги работы Дархана Сатыбалды в Туркестанской области.

"Глава государства отметил, что должность первого заместителя Руководителя Администрации Президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам", - говорится в сообщении.

Фото: akorda.kz

Перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту. 

Напомним, ранее Токаев принял председателя правления "Инициативы прозрачности добывающих отраслей".

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