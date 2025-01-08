Глава государства принял первого заместителя Руководителя Администрации Президента, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги работы Дархана Сатыбалды в Туркестанской области.

"Глава государства отметил, что должность первого заместителя Руководителя Администрации Президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам", - говорится в сообщении.