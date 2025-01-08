Токаев поставил задачи перед первым заместителем главы Администрации Президента
Об этом сообщили в Акорде.
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Глава государства принял первого заместителя Руководителя Администрации Президента, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги работы Дархана Сатыбалды в Туркестанской области.
"Глава государства отметил, что должность первого заместителя Руководителя Администрации Президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам", - говорится в сообщении.
Фото: akorda.kz
Перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту.
Напомним, ранее Токаев принял председателя правления "Инициативы прозрачности добывающих отраслей".
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