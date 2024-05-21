Токаев поставил задачи новому акиму Мангистауской области

Президент принял акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед новым акимом региона ряд задач. Предстоит активизировать работу по диверсификации экономики региона, включая создание новых производств и "точек роста". Особого внимания требует развитие туризма, а также строительной и транспортно-логистической отраслей.

Глава государства отметил важность комплексных мер по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Акиму поручено ускорить ремонт и модернизацию инфраструктуры Мангистауского атомного энергетического комбината и предприятия "Каспий жылу, су арнасы", обеспечивающих теплом и питьевой водой Актау и близлежащие населённые пункты. Для ликвидации дефицита воды необходимо увеличить мощность опреснительного завода "Каспий" и ввести в эксплуатацию дополнительные объекты водоснабжения за счёт частных инвестиций.