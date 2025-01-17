Ахылбек Куришбаев проинформировал об основных результатах деятельности Академии наук за прошлый год; сообщил, что в 2024 году проведена комплексная работа по оценке состояния отечественной науки и определению приоритетных направлений ее развития; рассказал о том, что в прошлом году проведена экспертиза 113 научно-технических заданий программно-целевого финансирования и разработаны 3 интегрированные междисциплинарные научно-технические программы, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо и далее принимать системные меры для повышения потенциала отечественной науки. Недавно подписан Указ, наделяющий Национальную академию наук статусом высшей научной организации при Президенте. Правительству было поручено ускорить решение юридических вопросов, связанных с реализацией данного Указа.

Финансирование науки увеличилось в 3,5 раза, принят новый закон "О науке и технологической политике". Усилились меры социальной поддержки молодых ученых. По поручению Главы государства им предоставляется жилье.

Президент Казахстана поставил перед Национальной академией наук ряд задач.