Токаев поставил перед министром задачи по совершенствованию системы образования в Казахстане

Как сообщили президенту, по итогам прошлого года открыто 154 новые школы на 137 тысяч ученических мест, которые решили вопрос 29 трёхсменных и 12 аварийных школ. В новом учебном году планируется ввести в эксплуатацию 221 образовательное учреждение на 365 тысяч ученических мест. Показатель оснащённости школ предметными кабинетами увеличен в два раза, улучшилось качество Интернета.

По словам Гани Бейсембаева, приоритетным направлением остаётся воспитательная работа. Внедрена программа "Біртұтас тәрбие", основанная на общенациональных ценностях "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс".

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о повышении качества среднего образования. Все школьные учебники переведены в цифровой формат. Каждый второй ученик, участвовавший в международных олимпиадах от Казахстана, становится призёром. По итогам прошлого года представители нашей страны завоевали 58 золотых медалей.

Главе государства представлены проекты по трансформации системы технического и профессионального образования, развитию инклюзивного и специального образования.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.