Токаев посетит Вьетнам с официальным визитом
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
112Фото: Акорда
По приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга глава государства Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду
В ходе переговоров с высшим руководством Вьетнама будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.
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