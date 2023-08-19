  • 19 Августа, 13:48
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Токаев посетит Вьетнам с официальным визитом

Сегодня, 12:35
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35
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Фото: Акорда

По приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга глава государства Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

В ходе переговоров с высшим руководством Вьетнама будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.

 

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