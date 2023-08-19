Токаев посетит Вьетнам с официальным визитом

По приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга глава государства Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

В ходе переговоров с высшим руководством Вьетнама будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.