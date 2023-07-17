  • 17 Июля, 10:35
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Токаев посетит Саудовскую Аравию Сегодня, 10:10
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Сегодня, 10:10
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Токаев посетит Саудовскую Аравию

18-19 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Королевство Саудовская Аравия и примет участие в Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", передаёт BaigeNews.kz.

В рамках саммита также запланирован ряд двусторонних встреч.

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Сегодня, 10:10
107
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