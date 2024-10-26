Токаев посетит Монголию с государственным визитом
Сегодня, 13:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
150Фото: gov.kg
28-29 октября Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства проведет переговоры с Президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и Премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.