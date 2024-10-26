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Токаев посетит Монголию с государственным визитом

Сегодня, 13:00
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gov.kg Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00
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Фото: gov.kg

 28-29 октября Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства проведет переговоры с Президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и Премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

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