Токаев посетит Азербайджан с государственным визитом

11-12 марта Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Азербайджанскую Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках визита Глава государства проведет переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.