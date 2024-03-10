Токаев посетит Азербайджан с государственным визитом
Сегодня, 10:31
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Сегодня, 10:31Сегодня, 10:31
147Фото: Акорда
11-12 марта Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Азербайджанскую Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В рамках визита Глава государства проведет переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.