Токаев посетил выставку казахстанских сельхозпроизводителей
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Он ознакомился с инновационными решениями, достижениями в области растениеводства и животноводства.
Президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку сельхозтоваропроизводителей. На ней были представлены продукты глубокой переработки, современные агротехнологии, инвестиционные проекты, в том числе и с участием иностранных инвесторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства также был ознакомлен с инновационными решениями, достижениями в области растениеводства и животноводства.
Первый форум работников сельского хозяйства собрал более 2 000 участников из всех регионов страны. В мероприятии приняли участие представители агрохолдингов, фермеры, работники крестьянских хозяйств, а также члены общественных объединений, инвесторы.
В ходе первого Форума работников сельского хозяйства Токаев поручил аграриям шире внедрять передовые технологии.
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