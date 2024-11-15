Токаев посетил выставку казахстанских сельхозпроизводителей

Он ознакомился с инновационными решениями, достижениями в области растениеводства и животноводства.

Президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку сельхозтоваропроизводителей. На ней были представлены продукты глубокой переработки, современные агротехнологии, инвестиционные проекты, в том числе и с участием иностранных инвесторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства также был ознакомлен с инновационными решениями, достижениями в области растениеводства и животноводства.

Первый форум работников сельского хозяйства собрал более 2 000 участников из всех регионов страны. В мероприятии приняли участие представители агрохолдингов, фермеры, работники крестьянских хозяйств, а также члены общественных объединений, инвесторы.

В ходе первого Форума работников сельского хозяйства Токаев поручил аграриям шире внедрять передовые технологии.