Токаев посетил вьетнамский музей военной истории

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в столице Вьетнама Ханое посетил музей военной истории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства рассказали историю создания музейного комплекса, а также показали короткометражный документальный фильм "Битва при Дьенбьенфу". Затем президент Казахстана осмотрел залы с экспонатами.

Известно, что Королевская Ханойская цитадель, в которой расположен военный музей, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экспозиция военного музея, размещённая в тридцати смотровых залах, состоит из порядка 160 тысяч предметов и документов, связанных с историей образования и развития вооруженных сил Вьетнама.

В музее можно увидеть боевые машины и оружие, которые непосредственно принимали участие в военных сражениях за независимость страны.