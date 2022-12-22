Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю

Фото: t.me/Борт №1

В столице Узбекистана Касым-Жомарт Токаев посетил выставку "Абай. Наследие братских народов", посвященную жизни и творчеству великого поэта и мыслителя. Мероприятие направлено на дальнейшее укрепление уз дружбы и братства между нашими народами и странами, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Особое место на выставке отведено основным этапам жизни Абая, его образам в работах художников А. Кастеева, У. Тансыкбаева, Е. Сидоркина, Н. Утепбаева, а также связи поэзии Алишера Навои с творчеством казахского поэта.

Также здесь представлены более 120 экспонатов из фондов Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая "Жидебай-Бөрілі".