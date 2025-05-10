Токаев посетил турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam
В этом году в соревнованиях принимают участие 358 лучших спортсменов из 46 стран мира.
Сегодня, 19:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:09Сегодня, 19:09
123Фото: Акорда
Президент посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На трибуне вместе Главой государства присутствовали президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер и олимпийский чемпион Елдос Сметов.
В этом году в соревнованиях принимают участие 358 лучших спортсменов из 46 стран мира.
Казахстанские дзюдоисты Гусман Кыргызбаев (-66 кг) и Талгат Орынбасар (-60 кг) завоевали серебряные медали, Магжан Шамшадин (-60 кг), Аман Бакытжан (-60 кг), Есет Куанов (-73 кг) и Абылайхан Жубаназар (-81 кг) – бронзовые.
Напомним, Астана уже в третий раз принимает престижный турнир мировой серии Grand Slam.
Самое читаемое
- Его привезли в кузове моей машины – фронтовик из Астаны о том, как война стала для него личной
- Путин передал Токаеву наградной лист отца Президента Казахстана
- 80 лет Победе: единственного оставшегося в живых фронтовика поздравили в Хромтау
- Бывшую узницу концлагеря поздравили с 80-летием Победы в Атырауской области
- Казахстанские дзюдоисты завоевали бронзу на домашнем Grand Slam