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Токаев посетил турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam

В этом году в соревнованиях принимают участие 358 лучших спортсменов из 46 стран мира.

Сегодня, 19:09
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Акорда Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09
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Фото: Акорда

Президент посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На трибуне вместе Главой государства присутствовали президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер и олимпийский чемпион Елдос Сметов. 

В этом году в соревнованиях принимают участие 358 лучших спортсменов из 46 стран мира.

Казахстанские дзюдоисты Гусман Кыргызбаев (-66 кг) и Талгат Орынбасар (-60 кг) завоевали серебряные медали, Магжан Шамшадин (-60 кг), Аман Бакытжан (-60 кг), Есет Куанов (-73 кг) и Абылайхан Жубаназар (-81 кг) – бронзовые. 

Напомним, Астана уже в третий раз принимает престижный турнир мировой серии Grand Slam.

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