Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников

Фото: Акорда

Второй день рабочей поездки президента в Алматы начался с посещения центра инновационного творчества для детей школьного возраста, расположенного в Наурызбайском районе города, передаёт BaigeNews.kz.

В центре функционируют творческие клубы и кружки различных направлений. В частности, действуют студии научно-технического, художественно-эстетического творчества, эколого-ботанического просвещения и профориентации.

"Глава государства ознакомился с работой авиамодельного кружка, лаборатории возобновляемых источников энергии, виртуальной лаборатории и кабинета профориентации. Ознакомившись с работой центра, Касым-Жомарт Токаев побеседовал со школьниками и поздравил их с Днем защиты детей. Он отметил, что подобных центров для формирования творческих способностей, раскрытия таланта детей, должно быть как можно больше по стране", - отмечает пресс-служба Акорды.

Президент призвал детей и дальше заниматься любимым делом. По его словам, это позволит им добиться больших успехов в жизни и признания в обществе. В завершение встречи Глава государства пожелал детям успехов в учебе.

В центре, расположенном в трехэтажном здании, одновременно могут заниматься свыше 1000 детей в различных кружках и спортивных секциях. Кроме того, работают кабинеты психолого-педагогической коррекции, дефектолога, логопеда, а также зрительный зал рассчитанный на 300 мест, медиа-выставка, интерактивная игровая площадка и коворкинг-зона.