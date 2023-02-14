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  • Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков
akorda.kz Сегодня, 19:27
344
Сегодня, 19:27
344
Фото: akorda.kz

Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков

Президент Казахстана посетил ТЭЦ в Степногорске, его проинформировали о техническом состоянии оборудования и прохождении отопительного сезона в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

Первая очередь теплоэнергообъекта введена в эксплуатацию в 1966 году, ввод новых мощностей продолжался до 1989 года.   

Как сообщил аким области Ермек Маржикпаев, в регионе действует одна ТЭЦ в Степногорске, также работают 663 котельных.

Средний износ котельного оборудования достиг 50 процентов, девять теплоисточников эксплуатируется свыше 50 лет, менее 25 лет используется 637 котельных.

Тепловые сети в Степногорске изношены на 82 процента. После завершения отопительного сезона в Акмолинской области будет проведено техническое обследование всех тепловых сетей и котельного оборудования.

Заслушав доклад акима области, президент поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру детально проработать с акиматом пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.

"Роман Васильевич, вам надо с акиматом сесть и разработать алгоритм действий для решения этих проблем. Какая-та безысходность в этой ситуации у всех: владельцев, акимата, оператора. Считайте, что вы мне доложили, теперь нужно заняться решением этого вопроса", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президенту также доложили об исполнении его поручения о строительстве ТЭЦ в Кокшетау. Как сообщил аким, совместно с правительством проводится работа по реализации проекта, принято решение об увеличении мощности ТЭЦ до 520 Гкал/час тепловой и 240 МВт электрической энергии.

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#ТЭЦ #Степногорск #Касым-Жомарт Токаев #отопительный сезон #Акмолинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:27
344
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