Президент посетил среднюю школу имени Кемеля Токаева в Уштобе
Директор школы Ляззат Испанова рассказала Касым-Жомарту Токаеву о достижениях учащихся.
Сегодня, 12:52
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Сегодня, 12:52Сегодня, 12:52
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Глава государства также ознакомился с открытым в 1997 году музеем Кемеля Токаева, в котором представлены его личные вещи, фотографии, документы и книги, передаёт BaigeNews.kz. Президенту продемонстрировали интеллектуальную игру, посвященную жизни и творчеству писателя, а также небольшую постановку по мотивам его повестей.
Главе государства также рассказали о результатах деятельности Благотворительного фонда имени Кемеля Токаева, который был учрежден 15 лет назад.