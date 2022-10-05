Токаев посетил Павлодарский алюминиевый завод

Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки ознакомился с деятельностью Павлодарского алюминиевого завода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Руководитель предприятия Роман Романов представил главе государства готовую продукцию, выпускаемую предприятиями металлургического кластера региона. Это различные переделы – от глинозема, первичного алюминия до алюминиевых радиаторов и автомобильных дисков. АО "Алюминий Казахстана" обеспечивает стабильной работой и социальным пакетом почти 8 000 человек и их семьи.

Затем председатель правления Евразийской группы Серик Шахажанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализации экологической стратегии, которая предусматривает поэтапное сокращение выбросов промышленных предприятий ERG. До 2030 года планируется снизить объём выбросов твердых веществ на 50 тысяч тонн (на 57%). На заводах и ТЭЦ заменят фильтры, построят золоулавливающие установки, реализуют проекты по декарбонизации.

Евразийская группа также планирует в ближайшие три года высадить 420 тысяч деревьев, причём больше половины из них – в Павлодарской области. Кроме того, дополнительно компанией направлен миллиард тенге на восстановление лесов после пожаров в Костанайской области.

Президент также был проинформирован о реализации социальных обязательств компании, инициативы "Бюджет народного участия" в регионах, повышении социальной сознательности и проактивности местных жителей, создании условий для новаторской деятельности и других проектов по социальной ответственности бизнеса.

Затем глава государства тепло побеседовал с трудовым коллективом АО "Алюминий Казахстана". Касым-Жомарт Токаев отметил важность исполнения со стороны акционеров всех социальных обязательств.

"Вы работаете на очень важном предприятии, которое является флагманом индустрии Республики Казахстан. Только что я посмотрел презентации. Я знаком с деятельностью вашего предприятия. Знаю, как люди здесь трудятся и какую продукцию выпускают. Она нужна Республике Казахстан, пользуется хорошим спросом за рубежом. Руководство предприятий группы ERG уделяет очень большое внимание решению социальных вопросов, реализации социальных программ и строительству соответствующих объектов. В этом плане мы всегда поддерживаем. Хочу пожелать вам успехов", – сказал президент.