Токаев посетил новые предприятия Карагандинской области

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В рамках рабочего визита в Карагандинскую область глава государства ознакомился с работой предприятия QazTehna по производству автобусов и специальной техники, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1

Президенту доложили о первых результатах работы завода.

С 2021 года здесь выпущено 347 автобусов и электробусов для пассажирских перевозок. В рамках программы модернизации сети общественного транспорта до конца года планируется поставить в регионы более 700 автобусов и электробусов. 208 из них будут направлены в образовательные организации девяти областей страны.

Завод сотрудничает с мировым производителем пассажирского транспорта Yutong. В рамках партнерства компания будет поэтапно обеспечивать QazTehna необходимыми технологиями. В настоящее время 33 процента деталей автобусов изготавливаются из местных материалов. В ближайшие пять лет уровень локализации планируется довести до 50 процентов.

В настоящее время на заводе работают 560 человек. Большая часть трудового коллектива – это жители города Сарани.

В ходе рабочего визита в Карагандинскую область Президент ознакомился с деятельностью заводов KamaTyresKZ по выпуску автомобильных шин и Silk Road Electronics по производству бытовой техники.

До конца года планируется ввод в эксплуатацию шинного завода KamaTyresKZ. Предприятие занимается выпуском шин для легковых автомобилей и легких грузовиков. Планируется, что на втором этапе проекта начнется производство резинотехнических изделий, таких как транспортеры, конвейерные ленты и т.д., а на третьем этапе – шин для сельскохозяйственной техники. Проектная мощность завода составляет 3,5 миллиона шин в год.

В настоящее время завод совместно с партнерами осуществляет подготовку необходимых специалистов. В Саранском гуманитарно-техническом колледже 68 человек проходят обучение по специальностям "резинотехнические изделия" и "производство шин".

Завод Silk Road Electronics, строительство которого должно завершиться через два года, будет выпускать бытовую технику – телевизоры, электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты и вентиляторы.

По завершении осмотра глава государства провел беседу с сотрудниками предприятий.