Токаев посетил Национальный музей Чингисхана

В рамках программы государственного визита в Монголию президент Казахстана посетил Национальный музей Чингисхана в Улан-Баторе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Коллекция музея, открытого в 2019 году, содержит более 10 000 оригинальных экспонатов. Центральное место в экспозиции отведено личности великого правителя и завоевателя Чингисхана. Наряду с этим представлены артефакты, охватывающие все периоды становления монгольской государственности - от эпохи Хунну до ХХ века.

Одной из основных задач музея является исследование и популяризация культурного наследия кочевых цивилизаций Евразии.

Глава государства осмотрел экспозицию и оставил запись в книге почетных гостей.

"Национальный музей Чингисхана – это летопись истории выдающейся личности и основанного им государства. Пусть этот очаг духовности служит во благо народа Монголии", – написал Касым-Жомарт Токаев.