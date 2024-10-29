Токаев посетил Национальный музей Чингисхана
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В рамках программы государственного визита в Монголию президент Казахстана посетил Национальный музей Чингисхана в Улан-Баторе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Коллекция музея, открытого в 2019 году, содержит более 10 000 оригинальных экспонатов. Центральное место в экспозиции отведено личности великого правителя и завоевателя Чингисхана. Наряду с этим представлены артефакты, охватывающие все периоды становления монгольской государственности - от эпохи Хунну до ХХ века.
Одной из основных задач музея является исследование и популяризация культурного наследия кочевых цивилизаций Евразии.
Глава государства осмотрел экспозицию и оставил запись в книге почетных гостей.
"Национальный музей Чингисхана – это летопись истории выдающейся личности и основанного им государства. Пусть этот очаг духовности служит во благо народа Монголии", – написал Касым-Жомарт Токаев.
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