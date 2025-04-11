Токаев посетил многофункциональный комплекс Tulip Hall
Глава государства был проинформирован о цифровых решениях, реализуемых в Шымкенте.
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Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью конгресс-холла, который был сдан в июне прошлого года, передаёт BaigeNews.kz.
Центр, построенный по поручению Президента, предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь также функционируют центр ремесленников и мастерские.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о цифровых решениях, реализуемых в Шымкенте.
В числе представленных проектов – интеллектуальная система управления светофорами на базе отечественной разработки "СМЭУ Астана" и цифровая платформа Avtobys. В сотрудничестве с Sergek Group и Freedom Telecom внедряется система наружного видеонаблюдения и высокоскоростного интернета на базе технологии FWA 5G, обеспечивающая бесперебойный мониторинг дорожного движения и общественного порядка.
Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента.
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