Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева по столице началась с посещения Kazakhstan International School Astana (KIS Astana), передаёт BaigeNews.kz.

Учебное заведение занимает территорию площадью более 20 тыс. кв. метров и рассчитано на 800 школьников и 120 детей дошкольного возраста. Школа обладает престижной аккредитацией международного бакалавриата (IB), который представлен тремя программами: начальной (Primary Years Programme, PYP) – для детей в возрасте от 5 до 11 лет, средней (Middle Years Programme, MYP) – для детей в возрасте от 11 до 16 лет и старшей школы (Diploma Programme, IB) – для учащихся в возрасте 16–19 лет.

Учебные классы оснащены современными технологиями, создающими комфортные условия для обучения и раскрытия потенциала каждого ученика. Школа также располагает спортивной инфраструктурой: футбольным стадионом, теннисным кортом, мини-футбольным полем и двумя бассейнами.

В ходе посещения Президент отметил важность повышения уровня образования в Казахстане, подчеркнув, что такие учреждения играют ключевую роль в подготовке конкурентоспособных и всесторонне развитых молодых людей.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев посетил детскую футбольную академию, открытую на базе стадиона "Химик" в Актобе.