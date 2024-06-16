Токаев посетил мечеть Хазрет Султан
Сегодня, 10:50
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Сегодня, 10:50Сегодня, 10:50
72Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев по случаю священного праздника Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В мечети были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени Главы государства.
Ранее президент поздравил казахстанцев с Курбан айтом.
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