Токаев посетил мечеть Хазрет Султан

Касым-Жомарт Токаев по случаю священного праздника Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В мечети были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени Главы государства.

Ранее президент поздравил казахстанцев с Курбан айтом.