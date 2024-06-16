  • 16 Июня, 11:14
  • BAIGENEWS

Токаев посетил мечеть Хазрет Султан

Сегодня, 10:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 10:50
Сегодня, 10:50
72
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев по случаю священного праздника Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В мечети были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени Главы государства.

Ранее президент поздравил казахстанцев с Курбан айтом.

Самое читаемое

Наверх