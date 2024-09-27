Президент посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Рабочий визит Президента в Туркестанскую область начался с посещения мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, передаёт BaigeNews.

Глава государства почтил память значимого для всего тюркского мира поэта, мыслителя и духовного учителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о комплексных научно-исследовательских работах, проводимых в мавзолее, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.