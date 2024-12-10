Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Актюбинскую область началась с посещения шахты "Болашак", проектная мощность которой составляет 7,5 млн тонн хромовой руды в год, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства был проинформирован о том, что на объекте будет создано 1 800 рабочих мест с объёмом привлечённых инвестиций более 1 трлн тенге", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель совета директоров Eurasian Resources Group Шухрат Ибрагимов, шахта "Болашак" является одним из крупнейших инвестиционных проектов группы ERG.

Предприятие разрабатывает два месторождения – "Миллионное" и "Алмаз – Жемчужина". В процессе добычи используются передовые технологии и современное оборудование, в том числе интеллектуальная буровая установка с автоматическим режимом бурения, дистанционное управление с поверхности, а также полностью автоматизированная подъёмная машина.

По словам руководителя ERG, запуск шахты "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината является историческим событием для горнодобывающей промышленности Казахстана.

Напомним, глава государства прибыл в Актюбинскую область.