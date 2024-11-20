Токаев посетил футбольный матч Венгрия - Германия
Сегодня, 01:44
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Сегодня, 01:44Сегодня, 01:44
63Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, прибывший с госвизитом в Будапешт, посетил футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главу государства сопровождал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Матч проходит на стадионе Puskas Arena Park.
Сообщалось, что в Будапеште Касым-Жомарт Токаев проведёт переговоры с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнёрства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.
Фото: akorda.kz
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