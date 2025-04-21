В рамках участия в экофестивале "Таза Қазақстан" Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Жастар", передаёт BaigeNews.kz.

В целом в ходе проведения акции "Всеказахстанский день посадки леса" за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд.

Ранее мы сообщали, что с 21 по 26 апреля по всей стране стартует масштабная тематическая неделя в рамках инициативы "Таза Қазақстан".