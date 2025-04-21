  • 21 Апреля, 11:53
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Токаев принял участие в экофестивале "Таза Қазақстан"

Глава государства посадил дерево в парке "Жастар".

Сегодня, 11:14
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Токаев принял участие в экофестивале "Таза Қазақстан" Сегодня, 11:14
Сегодня, 11:14
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В рамках участия в экофестивале "Таза Қазақстан" Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Жастар", передаёт BaigeNews.kz.

В целом в ходе проведения акции "Всеказахстанский день посадки леса" за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд.

Ранее мы сообщали, что с 21 по 26 апреля по всей стране стартует масштабная тематическая неделя в рамках инициативы "Таза Қазақстан".

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