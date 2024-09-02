Национальный центр искусственного интеллекта создадут в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана поручил усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации. Следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу "электронного правительства". Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Это приоритетная задача Правительства", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи он обратился с просьбой к депутатам подключиться к данной работе.

"В следующем году в Астане нужно запустить Национальный центр искусственного интеллекта, который будет открыт для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей", - отметил Глава государства.

Он также указал на необходимость продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж.