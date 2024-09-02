Национальный центр искусственного интеллекта создадут в Астане
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Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана поручил усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации, передаёт BaigeNews.kz.
"Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации. Следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу "электронного правительства". Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Это приоритетная задача Правительства", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В этой связи он обратился с просьбой к депутатам подключиться к данной работе.
"В следующем году в Астане нужно запустить Национальный центр искусственного интеллекта, который будет открыт для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей", - отметил Глава государства.
Он также указал на необходимость продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж.
"У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться. В 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море. Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом, нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов", - резюмировал Токаев.
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