Токаев поручил вовлекать молодых ученых в деятельность Национальной академии наук
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Национальной академии наук Ахылбека Куришбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития отечественной науки.
Как подчеркнул президент, Национальная академия наук, получившая в прошлом году новый статус, должна объединить усилия отечественных ученых и уделить особое внимание внедрению инноваций, которые принесут реальную пользу науке и экономике.
Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить процесс избрания новых членов Национальной академии наук и шире вовлекать талантливых молодых ученых и новых специалистов в деятельность Академии.
Ахылбек Куришбаев представил президенту научные исследования, проводимые возглавляемым им Казахским национальным аграрным исследовательским университетом, а также работу, направленную на совершенствование агропромышленной отрасли.
По мнению Главы государства, присвоение учреждению статуса исследовательского университета позволит внедрить научные разработки в реальное производство и коммерциализировать результаты научных исследований.
Касым-Жомарт Токаев поручил актуализировать стратегию развития и план работы Национальной академии наук с учетом новых задач.
Он также отметил важность организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева – инициатора создания Академии наук Казахстана.
Самое читаемое
- "Люстра ходуном ходила". Землетрясение ощутили жители Алматы
- Проект "поезд+самолет" на маршруте Костанай-Астана-Шымкент запустят в феврале
- Подземные толчки в Алматы: люди спешно покидают дома
- Самолёт не мог приземлиться в Алматы из-за подземных толчков
- Информацию о повторном землетрясении в Алматы опроверг ДЧС