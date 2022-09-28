open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Токаев поручил вовлечь молодых IT-специалистов в процесс цифровизации Казахстана
akorda.kz Сегодня, 18:56
259
Фото: akorda.kz

Токаев поручил вовлечь молодых IT-специалистов в процесс цифровизации Казахстана

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. На нём глава государства поручил правительству поддерживать казахстанских IT-специалистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Убежден, что новые идеи и прорывные проекты способны возникнуть только в свободном и гармоничном социуме. Поэтому в рамках масштабной модернизации страны мы нацелены на построение Справедливого Казахстана — государства равных возможностей для всех. Расцвет информационной цивилизации уже породил такой феномен, как цифровые кочевники. Современные диджитал-номады активно осваивают глобальное кибер- и физическое пространство, создают новые продукты и рынки.

В ходе недавней рабочей поездки в Нью-Йорк я встретился с нашими молодыми соотечественниками, представителями IT-сообщества Digital Nomads. Они работают в крупнейших компаниях США, Европы и конкурентоспособны в глобальном масштабе. Сегодня и в самом Казахстане работает очень много талантливых людей, которые способны создавать продукты международного уровня. Поэтому перед правительством ставится задача: с одной стороны, поддерживать ребят, где бы они ни работали, а с другой — максимально вовлечь их в цифровизацию нашей страны", — сказал президент.

Он отметил, что в Казахстане внедрено шефство профильных университетов над региональными вузами, расширено грантовое обучение, открыты 12 частных инновационных IT-школ.

"Современная информационная цивилизация открывает колоссальные возможности для самореализации каждого человека", — заключил президент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#IT #президент #Касым-Жомарт Токаев #реформы в Казахстане
Журналист
Сегодня, 18:56
259
Поделитесь:
Наверх