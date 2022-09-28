Токаев поручил вовлечь молодых IT-специалистов в процесс цифровизации Казахстана

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Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. На нём глава государства поручил правительству поддерживать казахстанских IT-специалистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Убежден, что новые идеи и прорывные проекты способны возникнуть только в свободном и гармоничном социуме. Поэтому в рамках масштабной модернизации страны мы нацелены на построение Справедливого Казахстана — государства равных возможностей для всех. Расцвет информационной цивилизации уже породил такой феномен, как цифровые кочевники. Современные диджитал-номады активно осваивают глобальное кибер- и физическое пространство, создают новые продукты и рынки.

В ходе недавней рабочей поездки в Нью-Йорк я встретился с нашими молодыми соотечественниками, представителями IT-сообщества Digital Nomads. Они работают в крупнейших компаниях США, Европы и конкурентоспособны в глобальном масштабе. Сегодня и в самом Казахстане работает очень много талантливых людей, которые способны создавать продукты международного уровня. Поэтому перед правительством ставится задача: с одной стороны, поддерживать ребят, где бы они ни работали, а с другой — максимально вовлечь их в цифровизацию нашей страны", — сказал президент.

Он отметил, что в Казахстане внедрено шефство профильных университетов над региональными вузами, расширено грантовое обучение, открыты 12 частных инновационных IT-школ.

"Современная информационная цивилизация открывает колоссальные возможности для самореализации каждого человека", — заключил президент.