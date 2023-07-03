Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребёнка Динару Закиеву. Глава государства обратил внимание на приоритетность вопросов защиты прав детей в ходе реализации государственной политики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства напомнил, что на недавнем заседании Национального курултая в Туркестане он поднял ряд важных вопросов, касающихся защиты прав детей и воспитания подрастающего поколения. Он отметил необходимость формирования системы всесторонней помощи семьям, открытия центров оказания поддержки семей, усиления социальной поддержки, внесения законодательных поправок, ужесточающих ответственность за безопасность детей.

Кроме того, президент, указав на продолжающиеся факты насилия и буллинга среди детей, отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет поддерживать детского омбудсмена в осуществлении предусмотренных полномочий, а также поручил выстроить тесное взаимодействие с местными исполнительными органами в вопросах защиты прав детей.