Токаева проинформировали о состоянии боевой готовности армии
Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова
Сегодня, 12:32
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Сегодня, 12:32Сегодня, 12:32
129Фото: baigenews.kz архив
Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.
Глава государства был проинформирован о состоянии боевой готовности армии и новых подходах к подготовке войск.
Руслан Жаксылыков доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, социальной и идеологической работе, а также о развитии военной инфраструктуры.
По итогам встречи Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по повышению боевого потенциала армии, дальнейшей цифровизации процессов управления, развитию Сил специальных операций, усилению социальной и идеологической работы.