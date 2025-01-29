  • 29 Января, 13:32
  • BAIGENEWS

Токаева проинформировали о состоянии боевой готовности армии

Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова

Сегодня, 12:32
АВТОР
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baigenews.kz архив Сегодня, 12:32
Сегодня, 12:32
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Фото: baigenews.kz архив

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства был проинформирован о состоянии боевой готовности армии и новых подходах к подготовке войск.

Руслан Жаксылыков доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, социальной и идеологической работе, а также о развитии военной инфраструктуры.

По итогам встречи Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по повышению боевого потенциала армии, дальнейшей цифровизации процессов управления, развитию Сил специальных операций, усилению социальной и идеологической работы.

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