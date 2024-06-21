Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в покушении на казахстанца в Киеве

Глава государства Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве. Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.

“По поручению Президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры”, - говорится в сообщении.

Берик Уали также отметил, что казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанца Айдоса Садыкова в Киеве. Позже стало известно о причастности в нападении сотрудника МВД РК. Данную информацию прокомментировали в полиции.