Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в покушении на казахстанца в Киеве
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве. Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.
“По поручению Президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления.
Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры”, - говорится в сообщении.
Берик Уали также отметил, что казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанца Айдоса Садыкова в Киеве. Позже стало известно о причастности в нападении сотрудника МВД РК. Данную информацию прокомментировали в полиции.
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