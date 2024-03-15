Токаев поручил усовершенствовать законодательство в сфере археологии
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усовершенствования законодательства в сфере археологии, передаёт BaigeNews.kz.
"Для сохранения нашего богатого историко-культурного наследия необходимо навести порядок в археологической деятельности. Острая нехватка профессиональных археологов и системные пробелы в лицензировании раскопок привели к засилью в Казахстане различных дельцов от археологии. Они за огромные деньги дают псевдонаучные заключения строительным фирмам о том, что тот или иной участок земли якобы не имеет историко-археологического значения", - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном Курултае в Атырау.
В этой же плоскости лежит проблема так называемых "черных археологов". За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены.
"Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстанских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира.
Сложившуюся ситуацию надо срочно исправлять через совершенствование законодательства в сфере археологии, упорядочение лицензирования, ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки. Следует усилить регулирование и в области реставрации объектов историко-культурного наследия. Важно активизировать работу по возвращению в Казахстан исторических артефактов из зарубежных музеев. Если такая возможность отсутствует, необходимо сделать для отечественных музеев их точные копии. Думаю, члены Курултая, являющиеся депутатами Мажилиса от разных фракций, приложат усилия для решения этих вопросов", - отметил глава государства.
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