Токаев поручил усовершенствовать законодательство в сфере археологии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усовершенствования законодательства в сфере археологии, передаёт BaigeNews.kz.

"Для сохранения нашего богатого историко-культурного наследия необходимо навести порядок в археологической деятельности. Острая нехватка профессиональных археологов и системные пробелы в лицензировании раскопок привели к засилью в Казахстане различных дельцов от археологии. Они за огромные деньги дают псевдонаучные заключения строительным фирмам о том, что тот или иной участок земли якобы не имеет историко-археологического значения", - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном Курултае в Атырау.

В этой же плоскости лежит проблема так называемых "черных археологов". За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены.