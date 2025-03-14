Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство темпами строительства школ в регионах и поручил активизировать работу в этом направлении, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Два года назад мною инициирован Национальный проект "Комфортная школа", направленный на ликвидацию дефицита ученических мест, аварийных школ и трёхсменного обучения. Акмолинская область первой завершила возведение всех запланированных в рамках проекта школ. В регионе открылись образовательные учреждения на более чем 12 тысяч ученических мест. В остальных регионах темпы строительства не радуют. Правительству и Фонду "Самрук-Қазына" нужно активизировать эту работу. В ближайшее время проверю", - заявил глава государства.

По его словам, до конца года в стране построят более 200 новых школ, что позволит создать 500 тысяч ученических мест.

"Не обязательно строить школы только в рамках проекта "Комфортная школа". Качественные стандартные школы тоже востребованы", - подчеркнул Токаев.

Кроме того, в течение трёх лет планируется модернизировать 1300 школ, включая 900 сельских. К новому учебному году все государственные и частные школы должны быть оснащены оборудованием для обеспечения безопасности детей.