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Токаев поручил ускорить реализацию проекта по усилению электрических сетей

Сегодня, 13:12
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Токаев поручил ускорить реализацию проекта по усилению электрических сетей Сегодня, 13:12
Сегодня, 13:12
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Выступая с заключительным словом на расширенном заседании правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в 2027 году Правительству необходимо завершить объединение электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Требуется также ускорить реализацию проекта по усилению электрических сетей Южной зоны. Для устранения энергодефицита в южных регионах запущены крупные проекты в сфере "зеленой" энергетики и парогазовых установок. Поэтому необходимо уже в 2026 году завершить первый этап строительства второй ветки газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" - сказал он.

В целом, развитие газовой сферы становится одним из основных факторов устойчивого социально-экономического прогресса страны. В прошлом году в девяти регионах к газовым сетям подключено 107 населенных пунктов, в которых проживают в общей сложности 300 тысяч человек.

"С корпорацией "Шеврон" начато освоение новых газовых месторождений и сотрудничество по геологоразведке на участке Жалибек в Актюбинской области. В то же время неудовлетворительно ведется работа по строительству газоперерабатывающих заводов в Жанаозене и на Кашагане, а также электростанции на базе парогазовой установки в Туркестанской области. Данные проекты нужно завершить в установленные сроки", - добавил президент.

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