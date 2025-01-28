Выступая с заключительным словом на расширенном заседании правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в 2027 году Правительству необходимо завершить объединение электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Требуется также ускорить реализацию проекта по усилению электрических сетей Южной зоны. Для устранения энергодефицита в южных регионах запущены крупные проекты в сфере "зеленой" энергетики и парогазовых установок. Поэтому необходимо уже в 2026 году завершить первый этап строительства второй ветки газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" - сказал он.

В целом, развитие газовой сферы становится одним из основных факторов устойчивого социально-экономического прогресса страны. В прошлом году в девяти регионах к газовым сетям подключено 107 населенных пунктов, в которых проживают в общей сложности 300 тысяч человек.