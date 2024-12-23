  • 23 Декабря, 15:42
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Токаев поручил ускорить реализацию проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане

Сегодня, 15:36
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Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
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Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева. Президент заслушал отчёт об основных итогах работы и планах по развитию топливно-энергетического комплекса в Казахстане, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву доложено о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения.

Глава государства поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры.

Президент отметил важность ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане.

 

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