Президент заслушал отчет о социально-экономической ситуации в области Абай и планах на предстоящий период, передаёт BaigeNews.kz.

Аким области Берик Уали сообщил о проведении детального анализа расходной и доходной частей областного бюджета. По итогам анализа были определены приоритетные направления дальнейшего финансирования, а оптимизированные средства в первую очередь будут направлены на решение актуальных проблем.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что разработаны 24 инвестиционных проекта на сумму 2,2 трлн тенге до 2028 года с созданием более 8 тысяч рабочих мест. Ожидается, что 6 проектов будут реализованы уже в этом году.

Берик Уали проинформировал Президента о состоянии социальных объектов и коммунальной инфраструктуры региона. В частности, в соответствии с запросами населения планируется построить школы и детские сады, модернизировать объекты культуры и здравоохранения. Кроме того, одной из актуальных задач остается решение накопившихся проблем в сфере ЖКХ, особенно в Семее.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" строятся 5 объектов и дворец школьников. Через реку Иртыш возводится еще один мост и разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию подвесного моста в областном центре. Прорабатывается вопрос строительства объездной дороги вокруг Семея, которая позволит перераспределить транспортный поток и снизить нагрузку на подвесной мост.

Глава государства отметил, что решение социально-экономических проблем региона будет способствовать повышению благосостояния жителей. Он поручил акиму совместно с Правительством проработать пути ускоренного развития региона и поэтапного решения актуальных задач.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость принятия дальнейших мер по развитию обрабатывающей промышленности в регионе, созданию новых постоянных рабочих мест, благоустройству и развитию инфраструктуры областного центра. Президент также указал на важность достойного проведения юбилейных мероприятий к 180-летию великого Абая.