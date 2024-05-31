Токаев поручил усилить научные исследования по прогнозированию стихийных бедствий

Ещё одна важнейшая задача отечественной науки, по словам президента Казахстана, – прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В последние годы наша страна столкнулась с серьёзными вызовами, связанными с наводнениями, сейсмическими угрозами, энергетическими сбоями, засухами и эпидемиями. В результате прошедших масштабных паводков пострадали десятки тысяч семей. Многие люди лишились имущества, нанесён колоссальный ущерб экономике. На ликвидацию последствий были брошены все силы и средства министерства по чрезвычайным ситуациям, задействован личный состав других силовых структур. За время паводков спасено и эвакуировано около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч детей. Хочу поблагодарить всех сотрудников аварийных и спасательных служб, которые продемонстрировали пример подлинного мужества и беззаветной верности долгу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, слаженная и оперативная работа спасателей показала на деле, что человеческая жизнь является высшей ценностью государства.

"Мы смогли преодолеть это тяжелейшее испытание, благодаря сплочённости, солидарности и взаимопомощи всех граждан. Особого признания заслуживает самоотверженная деятельность волонтёров, которая стала ярким свидетельством единства нашего народа. Со всех уголков страны они направлялись в затопленные регионы, где возводили укрепления из песка, участвовали в эвакуации населения, доставляли гуманитарную помощь пострадавшим людям. Наши волонтёры изо дня в день показывают пример высокой гражданской ответственности, сострадания и соучастия, искреннего стремления изменить мир к лучшему", - отметил глава государства.

Последствия стихийного бедствия могли быть значительно меньше, если бы удалось своевременно спрогнозировать ситуацию.

"По моему поручению акимат Алматы выделил средства на ремонт здания Института сейсмологии. Учёные там работают в невыносимых условиях, ремонта не было более сорока лет. Остро стоит вопрос обеспечения квалифицированными кадрами водной отрасли. Ранее мною было поручено восстановить Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе. Нам нужен вуз, который будет готовить специалистов, способных решать современные проблемы водного хозяйства, гидромелиорации и экологической устойчивости, укрепит научную базу в этой области", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил ускорить работу в данном направлении.

Глава государства сказал, что нужно усилить научные исследования по мониторингу, оценке и прогнозированию стихийных бедствий, а также охране и рациональному использованию природных ресурсов.

Как отмечают эксперты, за последние десятилетия значительно возросло количество природных катаклизмов. По прогнозам ООН, к началу следующего десятилетия в мире будет происходить около 560 стихийных бедствий в год. При этом три четверти экстремальных погодных явлений учёные связывают с изменением климата. Всё это оказывает огромное негативное влияние на развитие экономики, здоровье и благополучие людей. Поэтому всё мировое сообщество сегодня уделяет большое внимание борьбе с климатическими изменениями.