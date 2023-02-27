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Токаев поручил усилить контроль над бюджетом
Президент заслушал отчет Премьер-министра Алихана Смаилова о социально-экономическом развитии Казахстана и уточнении параметров республиканского бюджета на 2023 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что прогнозы по росту мировой экономики и макроэкономические показатели на 2023 год сохранены на ранее одобренном уровне. Реальный рост ВВП Казахстана планируется на уровне 4 процента, цена на нефть – 85 долларов за баррель.
Как сообщил премьер-министр, расходы бюджета планируется уточнить на 2,2 триллиона тенге за счет внутреннего перераспределения и увеличения поступлений бюджета. В рамках уточнения предусмотрены дополнительные расходы на развитие малых и моногородов, реализацию проекта "Ауыл – ел бесігі", обеспечение населенных пунктов газоснабжением, строительство и реконструкцию систем теплоснабжения, поддержание продовольственной безопасности и создание условий для массовой занятости в сельской местности.
Для развития транспортной инфраструктуры и логистики запланировано финансирование строительства и реконструкции дорог, обновление подвижного состава и приобретение пассажирских вагонов. Также предусматривается финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности, для обеспечения обороноспособности и безопасности страны дополнительно выделяются средства на модернизацию армии и улучшения условий военной службы.
Глава государства подчеркнул важность усиления контроля над расходованием бюджетных средств в целях обеспечения максимального социально-экономического эффекта.
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