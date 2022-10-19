open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


pixabay.com Сегодня, 11:25
182
Фото: pixabay.com

Токаев поручил  создать Академгородок в Қонаеве

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Началась его встреча с общественностью Алматинской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

О создании научно-образовательного центра в Қонаеве рассказал президент:

"Қонаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха.

С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Қонаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу", - дал поручение Касым-Жомарт Токаев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #вузы Казахстана #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:25
182
Поделитесь:
Наверх