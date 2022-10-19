Токаев поручил  создать Академгородок в Қонаеве

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Началась его встреча с общественностью Алматинской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

О создании научно-образовательного центра в Қонаеве рассказал президент:

"Қонаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха.

С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Қонаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу", - дал поручение Касым-Жомарт Токаев.