Токаев поручил развивать Вооруженные Силы РК
Президент провел совещание.
Сегодня, 12:08
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Сегодня, 12:08Сегодня, 12:08
152Фото: Акорда
Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание Совета Безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
На совещании рассмотрели вопросы модернизации армии и совершенствования военной инфраструктуры.
Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
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