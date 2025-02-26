  • 26 Февраля, 13:43
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Токаев поручил развивать Вооруженные Силы РК

Президент провел совещание.

Сегодня, 12:08
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:08
Сегодня, 12:08
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Фото: Акорда

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание Совета Безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

На совещании рассмотрели вопросы модернизации армии и совершенствования военной инфраструктуры.

Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных Сил.

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