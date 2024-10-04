Токаев поручил провести оптимизацию судов первой инстанции в Казахстане

На IX съезде судей Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность оптимизации судов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Депутаты сейчас рассматривают законопроект, который расширяет практику на административные дела. Это ставит ребром вопрос оптимизации судов первой инстанции. Положительный опыт в этом направлении у нас имеется. В прошлом году количество районных судов общей юрисдикции в Астане и Шымкенте сокращено с 12 до 4. Считаю, что судебной администрации совместно с высшим судебным советом можно было бы изучить возможность объединения районных судов в регионах", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом президент подчеркнул, что прежде всего, речь идет о малосоставных судах с небольшой нагрузкой, в которых годами не заполняются судейские локации.