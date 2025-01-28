Выступая с заключительным словом на расширенном заседании правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования, передаёт BaigeNews.kz.

"Ранее я давал поручение обеспечить более справедливое финансирование государственных социальных программ. Правительство начало эту работу. Только в прошлом году в сфере здравоохранения выявлены и оптимизированы неэффективные затраты на сумму более чем 140 миллиардов тенге. Следовательно, при ответственном подходе всегда можно найти резервы. Необходимо продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования. Предстоит принять еще ряд законодательных мер. Поэтому Правительству следует оперативно проработать с Парламентом законопроект по совершенствованию системы ОСМС. Документ должен быть принят до конца текущей сессии", - сообщил он.

В рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" за два года построено 460 объектов первичного звена, еще 195 планируется завершить в этом году. Однако модернизация многопрофильных центральных районных больниц продвигается не так, как хотелось бы.

"Половина из 32 больниц, запланированных на текущий год, еще на стадии разработки и экспертизы проектно-сметной документации. Вопрос их оснащения медицинским оборудованием тоже не решен. Правительству и акимам до конца этого года следует обеспечить ввод всех объектов первичного звена, а модернизацию центральных районных больниц завершить до конца 2026 года", - добавил он.

Кроме того, в дошкольном и среднем образовании, по словам главы государства, необходимо продолжить внедрять механизмы, обеспечивающие здоровую конкуренцию, прозрачность расходования и экономию бюджетных средств.

"В этой связи можно отметить пилотный проект по ваучерному финансированию дошкольных учреждений, который исключил закрепление государственного заказа за конкретными учебными заведениями. Благодаря этому родители получили возможность самостоятельно выбирать те или иные детские сады. Данный опыт можно распространить и на сферу среднего образования. Задача государства – создать благоприятные условия обучения для каждого ребенка независимо от места его проживания", - подчеркнул он.

В этом году завершится национальный проект "Комфортная школа". По всей стране создается широкая сеть опорных школ, отвечающих высоким современным стандартам.