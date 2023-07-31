Токаев поручил продолжить демонополизацию ключевых отраслей экономики Казахстана

Касым-Жомарту Токаеву доложено о промежуточных результатах антимонопольных расследований, принятых мерах по демонополизации экономики и развитию конкуренции, а также об усилении роли антимонопольного органа.

С начала года завершено 48 расследований нарушений антимонопольного законодательства, расследуется 33 дела, при этом на недобросовестных субъектов рынка наложены штрафные санкции на сумму более 3,5 миллиарда тенге. На рассмотрении суда находятся более 40 антимонопольных дел.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить реализацию комплексных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также подготовить дополнительные предложения по развитию конкуренции.