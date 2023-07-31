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  • Токаев поручил продолжить демонополизацию ключевых отраслей экономики Казахстана
akorda.kz Сегодня, 18:28
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Сегодня, 18:28
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Фото: akorda.kz

Токаев поручил продолжить демонополизацию ключевых отраслей экономики Казахстана

Президент Казахстана принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова. Глава государства заслушал отчёт о состоянии конкуренции за первое полугодие 2023 года и имеющихся барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву доложено о промежуточных результатах антимонопольных расследований, принятых мерах по демонополизации экономики и развитию конкуренции, а также об усилении роли антимонопольного органа.

С начала года завершено 48 расследований нарушений антимонопольного законодательства, расследуется 33 дела, при этом на недобросовестных субъектов рынка наложены штрафные санкции на сумму более 3,5 миллиарда тенге. На рассмотрении суда находятся более 40 антимонопольных дел.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить реализацию комплексных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также подготовить дополнительные предложения по развитию конкуренции.

 

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Сегодня, 18:28
276
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