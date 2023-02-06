open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Токаев поручил принять меры для стабилизации температурного режима в зданиях Экибастуза
aussiedlerbote.de Сегодня, 11:19
159
Сегодня, 11:19
159
Фото: aussiedlerbote.de

Токаев поручил принять меры для стабилизации температурного режима в зданиях Экибастуза

Глава государства поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.

Президент также дал поручение держать на постоянном контроле отопительный сезон и ход ремонтно-восстановительных работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #Экибастуз #отопление
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:19
159
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer