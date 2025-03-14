Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая IV заседание Национального курултая в Бурабае, прокомментировал предлагаемую Правительством налоговую реформу, передает BaigeNews.kz.

"Сейчас хочу отдельно остановиться на некоторых поднимавшихся здесь темах. В первую очередь, представлю свое видение по поводу налоговой реформы, вызвавшей оживленные дискуссии в обществе. Налоговая система – основа всей государственной системы. Если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Об этом только что говорил известный экономист Жаксыбек Кулекеев. Конструктивные мнения по вопросам налогово-бюджетной сферы также высказали члены Курултая Кайырбек Арыстанбеков, Марат Башимов, Ерлан Саиров, Расул Рысмамбетов и Мурат Абенов", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что важно всесторонне разъяснять гражданам суть решений, крайне необходимых для развития страны. Не все люди хорошо разбираются в экономике или финансах, и, возможно, не все одинаково понимают, для чего государство предпринимает те или иные меры, считает Президент.

"Поэтому надо доступным языком доносить каждому смысл проводимых реформ", - добавил Глава государства.

Он подчеркнул, что в профессиональных кругах, да и в обществе уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Президент также отметил, что хотя при этом можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию.

"Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета.

Наше государство – социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность. Но помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам, злоупотребления, аферы недопустимы. Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться, необходимость в этом очевидна. Правительство до конца года должно окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать".