Токаев поручил повысить эффективность системы ОСМС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Абылкаира Скакова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава НАО "Фонд социального медицинского страхования" рассказал об итогах работы системы социального медицинского страхования с начала 2023 года и в целом за время реализации ОСМС.

Кроме того Абылкаир Скаков проинформировал о том, что с внедрением социального медстрахования финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза, а расходы на здоровье одного жителя – вдвое.

Он также представил информацию о ходе исполнения поручений Президента относительно повышения эффективности системы ОСМС. В частности, реализуется комплекс мер, направленных на расширение охвата социального медицинского страхования, обеспечение финансовой устойчивости Фонда и ускоренную цифровизацию всех связанных с ОСМС процессов. Наряду с этим были озвучены актуальные вопросы, волнующие казахстанцев в связи с функционированием системы медстрахования. В ходе реализации планов Фонда внимание главным образом будет уделено пациенту и его потребностям в медицинской помощи.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач, направленных на повышение эффективности системы социального медицинского страхования.