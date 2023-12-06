Токаев поручил построить новый театр в Актобе

Глава государства, находящийся с рабочей поездкой в Актобе, ознакомился с работой областного театра драмы имени Ахтанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что сегодня растёт интерес к искусству, и поручил акиму области построить новое здание для театра в связи с его износом.

В беседе с представителями общественности региона Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения верховенства закона и воспитания молодёжи.

"Я всегда говорю о верховенстве закона. Это очень важно, иначе мы не сможем построить успешное государство. На встречах с молодёжью я всегда призываю их быть трудолюбивыми и добропорядочными. В целом, мы должны уделять пристальное внимание воспитанию молодого поколения. Развитие Казахстана – это дело народа, дело государства", – сказал глава государства.

В завершение встречи Президент выразил благодарность представителям различных сфер, которые вносят весомый вклад в развитие области.

Ранее глава государства посетил в Актобе завод по производству керамогранита и керамических плит. Презентацию проектов по строительству заводов и цехов провели предприниматели Актюбинской области.

Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии в регионе.

Президент также заслушал отчёт акима Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах и возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанова и Куандыка Шангитбаева.